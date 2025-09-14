「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）日本の小林香菜が７位入賞を果たした。ゴールラインを通過した直後、小林はトラックに倒れ込んだ中、４位でゴールしていた米国のサリバンが優しく抱きかかえ、マラソンファンの感動を誘った。レース直後、精根尽き果てた様子だった小林。先にゴールしていた米国のサリバンが近寄ると、言葉をかけて肩を抱き寄せた。そして一緒に安全な場所まで歩く感動的な光景