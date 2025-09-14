高地県立美術館が贋作（がんさく）と判断した同館所蔵の油彩画「少女と白鳥」の一般公開が１３日、始まった。根拠となった科学調査の詳細や専門家の見解も紹介され、多くの美術ファンらが訪れ、贋作の背景などについて考えた。（小野温久）「再考《少女と白鳥》贋作を持つ美術館で贋作について考える」と題し、「少女と白鳥」だけでなく、制作年とされた１９１９年に普及していなかった絵の具３種類が検出されたなどとする科学