天皇ご一家は、戦後80年を迎えた被爆地・長崎で高齢の被爆者と懇談し、慰霊の日程を終えられました。9月13日午前、ご一家は長崎市内にある原爆養護ホームを訪れ、80代や90代の被爆者と交流されました。愛子さまは「お食事はみなさん一緒に？」と声をかけられました。また、陛下は「大変でいらっしゃいましたね」と気遣われ、皇后さま「おうちはどちらの方で？」と尋ねられました。ご一家は、それぞれの被爆体験や「二度と戦争をし