モナコのMF南野拓実が13日、国際Aマッチウィークを挟んでリーグアン2試合連続となるゴールを決めた。オセール戦に先発出場した南野は前半45+2分、ペナルティエリア内で味方が出したパスが相手に当たってゴール前へこぼれると素早く反応。スライディングをする相手選手よりも早くシュートしてゴールネットを揺らし、先制点を奪った。南野は8月31日のストラスブール戦で後半アディショナルタイムに得点しており、今季2点目。チ