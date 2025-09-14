ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に内野安打を放った。 ■ウェブのシンカーを捉える 前日は2打数無安打で3つの四球と勝負を避けられた大谷。この日はリードオフマンとしての役割をこなす。先頭打者で迎えた初回の第1打席、大谷は相手先発ローガン・ウェブ投手の4球目シンカーを捉える。打球は遊