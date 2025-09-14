「運動は苦手だけど体質を変えたい」「代謝を整えて痩せやすい体になりたい」という方におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ジャーヌシールシャアーサナ】です。前屈の動きで内臓を優しく刺激し、消化機能や血流をサポート。冷えやむくみの改善に効果を期待できます。さらに深い呼吸を組み合わせることで自律神経も整い、自然と“痩せ体質”に近づけるのも魅力です。🌼全身をねじって代謝UP！１日１セット【呼吸を深めて内