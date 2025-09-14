自分たちでは「うまくいっている」と思っていても、周囲から「別れそう」と思われているカップルは少なくありません。そこで今回は、別れた方がいいカップルの「意外な特徴」を紹介します。｜気持ちに温度差がある気持ちに温度差があるカップルは、いつしかズレが生じるでしょう。好きな気持ちが大きいほど、相手のことを優先して自分を抑えてしまうから。交際を続けていくうちに好きな気持ちの大きい方が「自分は愛されてないかも