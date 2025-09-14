「仕事が忙しくて自炊なんてムリ。でもコンビニごはんばかりだと太る一方…」と悩んでいたSさん（30代・会社員）。それでもコンビニごはんの“選び方”をちょっと変えただけで３ヶ月でマイナス６kgに成功！その間、ジム通いも厳しい食事制限もなし。そこで今回は、そんなSさんが実践した【コンビニ食ダイエット】の成功ルールを紹介します。高カロリーごはんを“主食＋副菜”に置き換えSさんの以前のランチは「おにぎり２個＋カフ