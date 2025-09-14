14日午前2時半ごろ、熊本県八代市で軽乗用車が街路樹に衝突しました。 【写真を見る】街路樹に衝突した車は大破19歳女性死亡 この事故で軽乗用車に乗っていた、八代市に住む無職の井山都（いやま みやび）さん（19）が死亡しました。 また軽乗用車には男性も乗っていて、病院に運ばれましたが意識はあるということです。軽乗用車は進行方向左側の歩道に乗り上げ街路樹に衝突していて、警察は井山さんが軽乗用車を運転をしてい