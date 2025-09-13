恋に落ちると相手の良い部分ばかり見えて、「彼となら大丈夫」と思いがち。でも、付き合ってから「え、こんな人だったの？」と後悔するケースは少なくありません。そこで今回は、交際前に見抜くべき男性の「地雷サイン」を紹介します。金銭感覚がズレている、理解できないデート中の支払い方やお金の使い方は、長く付き合うほど大きな問題になります。毎回ケチすぎたり、逆に見栄を張って散財ばかりしているように感じるなら要注意