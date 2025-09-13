「あの２人、急に別れたらしい」周囲を驚かせるカップルの破局。実はその裏には、小さな違和感の積み重ねが隠れているものです。そこで今回は、そんな恋愛関係が破綻する「典型パターン」を紹介します。小さな違和感を“見なかったこと”にしていた恋すると人は盲目に。相手の短所も「まぁいいか」で済ませがちです。でも、片付けない・時間にルーズ・金銭感覚の違いなどの違和感や価値観の違いはやがてストレスの種になっていきま