「彼のために尽くす＝愛してる証拠」と思っていませんか？もちろん尽くすことは悪いことではありません。でも、尽くしすぎは恋のバランスを崩し、結果的に自分も彼も疲れてしまうことに…。そこで今回は、恋の幸せが長続きする「愛情バランス」のルールを紹介します。「与える・受け取る」が循環する関係を作る恋は一方通行だと続きません。あなたばかりが「与える側」になっていると、彼は感謝よりも“当たり前”と感じるように。