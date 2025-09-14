東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に行われ、国立競技場発着のコースで争う女子マラソンで小林香菜（大塚製薬）が7位入賞。佐藤早也伽（積水化学）が13位、安藤友香（しまむら）が28位に入った。午前7時30分スタートとはいえ、暑い中のレース。終盤、上位のアフリカ勢がレースをやめる選手も出るなど消耗の激しい42.195キロだった。そして、日本勢最上位の7位で入賞した小林はぐったりとしてトラックに座り込