◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）世界大会初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。日本女子として世界陸上では２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。自国開催の世界陸上同種目では１９９１年東京大会銀メダルの山下佐知子、４位の有森裕子、２００７年大阪大会銅メダルの土佐礼子、６位の嶋原清子に続く５人目の入賞となった。酷暑のタ