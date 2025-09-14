ＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）が１３日に放送され、同日に東京・国立競技場で開幕した世界陸上を報じた。番組冒頭の同局の安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏のＭＣ２人の掛け合いながらのあいさつで、三谷氏は「世陸」について「やっぱり織田さんがいるといいですよね。なんかこう、力がみなぎりますよね」と大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二についてコメント