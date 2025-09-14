ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが、黄ばんだスニーカーのソールをきれいにする方法について、紹介しています。ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントは、「黄ばんだスニーカーにサヨナラ！」とコメントし、動画を投稿。この動画では、スニーカーのソールをきれいにする方法について、次のように解説しています。【スニーカーのソールの汚れをきれいにする方法】（1）酸素系液体漂白剤、重曹、