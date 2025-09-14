小山町の自宅に息子の遺体を放置したとして80代の母親と知人の女が14日逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、神奈川県の自称・会社員の女（54）と小山町の自称・清掃員で、被害者の母親（86）です。警察によりますと、2人は共謀して13日まで息子（56）の遺体を母親の自宅に放置した疑いがもたれています。13日午前11時ごろ女（54）が御殿場警察署に自首し、「遺体を放置している」などと話したことから、警察官ととも