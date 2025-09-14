伊藤園は「お〜いお茶」で無糖茶飲料と素材由来の香りとの組み合わせに勝算を見込む。9月22日、まろやかなお茶のあまみにレモンのフレーバーを掛け合わせた「お〜いお茶LEMON GREEN」（以下、LEMON GREEN）をリニューアル発売するとともに米国で新発売する。「LEMON GREEN」は、今年3月の発売開始以降、緑茶飲料市場で手薄とされる女性層や30代以下の若年層を多く獲得している。9月11日、発表した吉田達也マーケティング