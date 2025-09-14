ネパールで政府のSNS遮断措置に反発した大規模反政府デモが全国に拡散して流血事態に広がっている。財務相が服を脱がされデモ隊に連れて行かれる動画まで公開され政局混乱はさらに拡大している。インスタグラムなどSNSには13日、下着姿の男性がデモ隊に腕や足をつかまれ連れて行かれる動画が拡散した。現地メディアはこの人物が同国のパウデル財務相だと伝えた。パウデル財務相は首都カトマンズでデモ隊に追われ暴行を受けたとの報