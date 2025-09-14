立憲民主党の安住淳幹事長は14日のNHK番組で、首相指名選挙を巡り、決選投票では他の野党に野田佳彦代表への投票を呼びかける考えを示した。「勝てば政権を取ることになる。政権を一緒に担えるような環境づくりをする」と述べた。