９月14日朝行われた陸上世界選手権大会の女子マラソンで、大塚製薬の小林香菜選手が7位入賞を果たしました。序盤2位集団を走っていた大塚製薬の小林香菜選手は、30キロ過ぎでアフリカ勢に抜かれ、一時は11位まで順位を落とします。しかし、そこから粘りの走りで徐々に順位を上げ、2時間28分50秒のタイムで見事7位入賞を果たしました。