ガンバ大阪は９月13日、J１第29節で浦和レッズとホームで対戦。１−０で勝ち切り、３連勝を飾った。チームを勝利に導いた決勝弾は、安部柊斗の右足から生まれた。終盤の85分、テンポの良いつなぎから、ペナルティエリア手前右で味方の落としに27歳MFが反応。ワントラップから放った豪快なミドルは鋭い軌道で飛び、ゴール右下に突き刺さった。 今年５月末にチームに加入した安部は、これが移籍後初ゴール。インパクト十