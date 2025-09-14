2023年９月８日、金曜日。父が僕らの前からいなくなった。先日、丸２年が経ち三回忌を迎え、１週間前に法要を済ませた。当日、静岡へお墓参りへと、今、住む鈴鹿のアパートから朝、5時に起きて近鉄、東海道新幹線を乗り継ぎ、実家のある静岡駅に到着。すると、82歳になった母親が頼んでもいないのに駅に車を横付け、待っていてくれた。いなくなった――と表現したが、まだ親父は何処かにいる。 60歳になる僕が1週