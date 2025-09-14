阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、阪神電車は特別な車両を報道公開しました。先頭車両の中央には金色に輝く「チャンピオン」の文字。阪神電鉄は阪神タイガースの２年ぶり７回目となるリーグ優勝を記念して、特別仕様のラッピングトレインを運行させます。車両には就任１年目でチームをリーグ優勝に導いた藤川球児監督をはじめ、今シーズンは５番としてクリーンナップを担った大山悠輔選手や守護神・岩崎優投手らの姿が