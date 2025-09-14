兵庫県香美町では特産の秋の味覚「香住ガニ」をＰＲするイベントが行われました。次々と積まれていくのは、１杯３０００円相当の「香住ガニ」。３０秒間で崩さずに積み上げられれば、すべて持ち帰ることができます。「香住ガニ盛り放題チャレンジ」は旬を迎えた特産の香住ガニを多くの人に知ってもらおうと企画されました。１杯でも多く持ち帰ろうと、参加者はみな真剣なまなざしでのぞみます。この日の最高記録は１２杯。