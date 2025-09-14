この夏にプレシーズンツアーで来日した世界的強豪のバルセロナ。今シーズンから伝統の10番を背負うのが、弱冠18歳のラミン・ヤマルだ。彼は16歳でスペイン代表にデビューした世界的スター選手。今月はW杯予選2試合に出場した。4日のブルガリア戦には79分、7日のトルコ戦では73分プレー。トルコ戦後にはパスポート紛失騒動もあったが、プライベートジェットでスペインに帰国したそう。バルサは14日にホームでバレンシアと対戦するが