心が折れそうな経験をしながらも、再生・復活する人は何が違うのか。陸上女子100mハードルの選手である福部真子（日本建設工業）は昨秋、難病である菊池病を発症。この週末に世界陸上に出場する彼女が、「人は沈むからいいことが起こる」と静かに語った心の源泉は何か。スポーツライターの酒井政人さんが取材した――。写真提供＝共同通信社女子100メートル障害決勝のレースを終えた福部真子＝2025年8月16日、福井県営陸上競技場 -