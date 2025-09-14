「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大会ぶりの入賞を果たした。２大会連続２度目の出場の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、４大会ぶり２度目の出場となる安藤友香（３１）＝しまむら＝も２８位で入賞はならなかった。猛暑の影響でスタートが１１日に３０分早めら