ある日、高齢のお母さんから「銀行の口座からお金を出してきてほしい」と頼まれた。家族として手伝いたい気持ちは分かりますが、「代理でお金を引き出す」ことには法律的・制度的なルールがあり、ただ頼まれただけで自由にできるものではありません。 本記事では家族が代わりに預金を引き出す場合、何が問題か、どうすれば安全か、制度的な整理も含めて解説します。 代理でお金を引き出せる？ 本人の意思があ