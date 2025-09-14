各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は山口県山陽小野田市の「佐々木書店BOOKCAFE」へ。お店で焼くシフォンケーキが名物の、創業90年を超える街の本屋の老舗。大雨による浸水やコロナを経て業態は変わったものの、地域に根ざした「本屋」という背骨を4代目姉妹がしっかり受け継いでいます。（文・写真：朴順梨）取材で知らない街に行くと、時間を見つけては探すものがある。それは街のパン屋やケーキ