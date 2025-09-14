観音寺警察署 14日、愛媛県でネイルサロンを経営する女が香川県に住む女性の勤務先に押しかけ、ストーカー行為等の規制に関する法律に違反したとして逮捕されました。 女は今年４月に、今回被害にあった女性につきまとっていたとして香川県警察本部長からストーカー規正法の規定によりつきまとい等を繰り返してはならないと禁止命令を受けていました。 警察によりますと、女と被害者の女性に面