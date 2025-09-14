JR西日本 大雨の影響で、JR西日本は伯備線の新見駅～米子駅間で運転を見合わせています。 運転再開の見込みは立っていません。 また、大雨のため、特急やくも1号～16号（岡山駅ー出雲市駅間）についても運転の取りやめが発表されています。