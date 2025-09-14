◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンで、１７年大会以来２度目の出場の安藤友香（しまむら）は、２時間３５分３７秒で２８位だった。両手をダラリと下げ、腕を大きく振らずに走る安藤の代名詞“忍者走り”で、中盤から２番手集団で１人抜け出した米国人選手の背中を追ったが、徐々に遅れ、２０キロ通過時点でトップとは１分２７秒差をつけられた。結局、最後までペースを上げることができず上位とは大き