◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊撃内野安打を放ち、連続出塁を１８試合に伸ばした。ヒットは２試合ぶり。カウント１―２からウェブの外角シンカーに食らいついた。その後１死二塁から３番フリーマンの左翼線適時打