１２日、スミソニアン国立動物園で誕生日プレゼントと遊ぶ「青宝」。（ワシントン＝新華社記者／胡友松）【新華社ワシントン9月13日】米首都ワシントンのスミソニアン国立動物園で12日、4歳を迎えたジャイアントパンダ「青宝（チンバオ）」の誕生日会が開かれた。中国から10年の予定で貸与されたパンダの「宝力（バオリー）」「青宝」は、2024年10月15日に同動物園に到着し、米国で暮らしている。１２日、スミソニアン国立動物