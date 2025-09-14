お笑い芸人・ひょうろく（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。大物との2ショットを公開した。ひょうろくは三谷幸喜氏脚本のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）にレギュラー出演することが決定している。ジャズ喫茶「テンペスト」の従業員・仮歯（かりば）役を演じる。「三谷さんの素敵な脚本に物凄い方々の演技にうわーとなってばかりの撮