◇陸上世界選手権東京大会第2日 女子マラソン （2025年9月14日国立競技場発着42.195キロ）女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。ネットでは、その異色の経歴に注目が集まった。小林は早大のマラソンサークル「ホノルルマラソン完走会」出身。高校まで無名の選手だったが、将来性を買われて入社した大塚製薬で急成長。1月の大阪国際女子マラソンでは