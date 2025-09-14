ラグビーのフランス1部リーグ、トゥールーズのSH斎藤直人は13日、ホームで行われた第2節のペルピニャン戦で今季初めて先発出場し、後半途中に交代した。2試合連続の出場。3連覇中のチームは31―13で勝ち、開幕2連勝とした。（共同）