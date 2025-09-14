「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）３６キロ付近でケニアのマサイが中央分離帯に座り、仰向けに倒れ込んだ。日本の小林香菜が入賞ラインをうかがう中、上位を走っていたマサイが突然、レースを辞めた。そのまま中央分離帯に座り込み、仰向けに倒れ込むシーンも。ＴＢＳ系の中継では「熱中症のような症状が見られます」と伝えられた。スタート時点で東京は気温２８度、湿度８２％が計測されてい