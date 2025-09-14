中国政府がアメリカのトランプ大統領を、習近平国家主席との首脳会談のため、北京に正式に招待したと報じられました。ただ、北京での会談が実現する可能性は低いとの見方も伝えています。イギリスの「フィナンシャル・タイムズ」は13日、中国政府が習近平主席との首脳会談のため、アメリカのトランプ大統領を北京に正式に招待したと伝えました。ホワイトハウスは招待に対して、現時点で返答していないということです。▼関税をはじ