母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。そんなチナツさんと同棲を始めた息子は、身なりがだんだん荒れている様子…。結婚したら専業主婦になりたいというチナツさんに不安が募る一方で、家族からは心配しすぎと呆れられて――