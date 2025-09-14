芸能生活30周年を迎えた原口あきまさには、かつてテレビのものまね番組で味わった苦い経験がある。ものまね界に存在した“暗黙のタブー”の裏側で奔走した日々、自身のスタイルに影響を与えた大物芸人からの言葉を本人が明かす。（全3回の2回目） 【画像】テレビ業界の暗黙のタブーを破るために企画したライブイベント テレビの「ものまね番組」に出なくなった理由 かつてものまね界には、同じものまね芸人が局をま