9月13日午後、浜松市浜名区の交差点で、乗用車が車2台に衝突し、運転手が車を乗り捨て、逃走するひき逃げ事件がありました。警察は逃走した運転手の男の行方を追っています。 13日午後3時半頃、浜松市浜名区新都田の交差点で、乗用車が止まっていた軽乗用車に追突、さらにそのはずみで対向車線を走っていた軽トラックにも衝突する事故がありました。 この事故で軽乗用車に乗っていた女性2人と、軽トラックを運転していた男性が首