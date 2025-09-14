¡ã¥µ¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þ¥ß¥Í¥Ï¥ÏCC¡Ê¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¡Ë¡þ6747¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£Æ£ÅÄ´²Ç·¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö73¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦62°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¡£ºÇ½ªÆü¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¤¨¤Ã¡ªÆ£ÅÄ´²Ç·¤¬¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÅêÆþ¡©¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥¹¡£1ÂÇº¹2°Ì¤Ë¥ì