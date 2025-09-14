「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）東京五輪金メダリストのペレス・ジェプチルチル（ケニア）がパリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（エチオピア）との一騎打ちを制して、２時間２４分４３秒で金メダルを獲得した。ケニア勢は３大会ぶりの優勝。エチオピアは３連覇ならなかった。初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大