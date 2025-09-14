◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で行われ、２１年東京五輪金メダルのジェプチルチル（ケニア）が２時間２４分４３秒で優勝した。残り１００メートルまで優勝争いを演じたアセファ（エチオピア）が２秒差の２位だった。序盤から中盤まで、サリバンとマクレーンの米国勢がトップを走り、エチオピア、ケニアなどの東アフリカ勢は１０位前後でレースを進めていたが、後半に入ると、レースは