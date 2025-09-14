東京・歌舞伎座では「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）で「通し狂言菅原伝授手習鑑」が上演の真っ最中だ。「学問の神様」として知られる菅原道真（菅丞相＝かんしょうじょう）を演じる人間国宝・片岡仁左衛門（８１）に話を聞いた。この役は仁左衛門の当たり役で、至芸とまで言われる。しかし、本人から出てくる言葉には慢心のかけらもない。また仁左衛門を一番近くで見てきた長男・片岡孝太郎（５７）に、今回の舞台に向