◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンで、２度目の出場となった佐藤早也伽（積水化学）は２時間３１分１５秒で１３位だった。序盤から遅れ苦しい展開。なかなか順位を上げられず３０番前後を追走したが、粘り強く走って中盤から徐々にペースアップ。２５キロ過ぎで前を行く２０番前後にいた安藤友香（しまむら）にも追いつき逆転。最後まで順位を上げ続け、意地を見せた。世界大会デビューとなった前回２３