陸上の世界選手権東京大会は１４日午前、国立競技場を発着点とする女子マラソンが行われ、東京五輪金メダルのＰ・ジェプチルチル（ケニア）が、２時間２４分４３秒で優勝した。日本勢では小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。佐藤早也伽（積水化学）は２時間３１分１５秒で１３位、安藤友香（しまむら）は２時間３５分３７秒で２８位となった。２位はＴ・アセファ（エチオピア）、３位はＪ・パテ