北村匠海 　photo：山崎美津留（C）ORICON NewS inc.オリコン

北村匠海「夫婦ショット」に反響続々「顔が似てきた？」などの声

by ライブドアニュース編集部

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北村匠海が、NHK「あんぱん」の公式SNSに登場した
  • 劇中で夫婦を演じる今田美桜、北村匠海の2ショットを添えている
  • ファンからは「本当の夫婦にしか見えません!」などの声が寄せられた
